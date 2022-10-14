انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالإرهاب في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نفذت قوة بإمرة آمر اللواء الثامن عشر شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري عملية أمنية تم خلالها القبض على متهم مطلوب الى المحاكم المختصة وفق المادة ٤/ارهاب".واضافت انه "تمت العملية بناءاً على معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهم المطلوب في قرية "تل خديجة" بناحية الرشاد في كركوك".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

