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محترفة عراقية تسجل أول "سوبر هاتريك" مع نادي الهلال السعودي

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بغداد - ياسين صفوان - واستهل نادي الهلال مشواره بالدوري السعودي للسيدات بالفوز على الشباب بنتيجة 4/2، بقيادة العراقية شوخان نور الدين.

وأحرزت شوخان نور الدين 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما نجح نادي الشباب في تسجيل هدفين.


يذكر أن نادي النصر دشن الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.

وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية، هي: النصر، والهلال، واليمامة، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والشباب، وسما، والأهلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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