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الصحة العالمية تسجل ما يقارب 73 ألف حالة إصابة بجدري القردة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في تقرير أنه "تم تسجيل معظم المرضى في الولايات المتحدة "26834" والبرازيل "8.521" وإسبانيا "7239" وفرنسا "4064".

واضافت انه "تم التأكد أن 28 شخصا ماتوا بعد إصابتهم بجدري القردة".

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في وقت سابق، إن "المتخصصين قد ابتكروا لقاحا ضد جدري القردة، والتطور في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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