«المغادرة فورًا».. السفارة المصرية في كييف توجه رسالة هامة وعاجلة للمصريين في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة هامة وعاجلة للمصريين المتواجدين في أوكرانيا.

وأهابت السفارة المصرية في كييف، في رسالة نشرتها عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، المصريين بسرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي لأوكرانيا، مع اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

ويأتي هذا في إطار متابعة السفارة المصرية للتطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا على ضمان أمن وسلامة جميع أبناء الجالية المصرية.

وأضافت السفارة المصرية: "على من سيقرر الاستمرار في التواجد بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة حتى يتسنى إبلاغه بأية معلومات مستقبلية بشأن التطورات."

وأعربت السفارة لكافة المواطنين المصريين عن خالص تحياتها وتقديرها وتمنياتها للجميع بالأمن والسلامة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية أنه في ضوء متابعتها للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالًا بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

وأهابت وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا "بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّبًا لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظًا على سلامتهم وأمنهم."