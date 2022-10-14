وزير الخارجية اللبناني يطلب مساعدة واشنطن لتزويد بيروت بأدوية السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد لبنان بالأدوية، التي يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، في مقر وزارة الخارجية بلبنان، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الدكتور فادي علامة، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم خلال اللقاء عرض التطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتعجيل العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين.