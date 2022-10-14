انت الان تتابع خبر السعودية والأردن يهنئان رشيد بانتخابه رئيسا للجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملك سلمان في برقية تهنئة: "يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".وختم بالقول "متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

بدوره هنأ ملك الأردن عبدالله الثاني، الرئيس عبداللطيف رشيد بنيله ثقة مجلس النواب وانتخابه رئيسا لجمهورية العراق.

وأكد عبد الله في اتصال هاتفي وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حرص الأردن على "مواصلة توطيد العلاقات مع العراق، وتوسيع التعاون وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم قضايا الأمة".



وجدد عبد الله التأكيد على "وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه في الحفاظ على أمنه واستقراره، وأعرب عن تمنياته للرئيس رشيد بالتوفيق، وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم".