انت الان تتابع خبر الداخلية توضح بشأن اجازات السلاح المزورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مزيف نصهُ "القبض على ضابط في مديرية الهويات في وزارة الداخلية قام بطباعة 6000 اجازة سلاح مزورة ".

واضافت انه "بعد البحث عن صحة الخبر والتواصل مع الجهات ذات العلاقة تبين انهُ الخبر المتداول عارٍ عن الصحة ".



واشارت الوزارة الى ان "قسم محاربة الشائعات يدعوكم الى توخية الدقة والحذر بتداول الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية بنقل الخبر ".