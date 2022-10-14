شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة لجان الحوار الوطنى.. الجلسات علنية ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبى الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك، وذلك وفقا للمادة الـ 19 من اللائحة.

وعلى جانب آخر، شددت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أنه على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمي والفني للقضايا المُزمع مناقشتها بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها.

ونصت المادة الـ11 من اللائحة :"على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمي والفني للقضايا المُزمع مناقشتها بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مجال عملها، وآراء ودراسات المراكز البحثية المتخصصة المُشار إليها، ورأي الحكومة كلما طلبت ذلك أو كان له مُقتضى، ورؤية مصر 2030 في الموضوع إن وجد".

وأشارت المادة الثانية عشر من اللائحة الى أن يُنشر جدول أعمال اللجنة الفرعية بعد رفعه ومناقشته من المحور العام واعتماده من مجلس الأمناء على الصفحة الرسمية للحوار الوطني وفي غيرها من وسائل الإعلام، وتتولى الأمانة الفنية ما يلزم لذلك من ترتيبات وتدابير.