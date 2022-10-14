شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: تكامل المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى يعزز الوصول لرؤى داعمة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن أداء مجلس أمناء الحوار الوطنى يتسم بالتميز وعدم إخفاء أى شىء عن المهتمين بهذا الشأن، وإعمال الشفافية لضبط أطر عمل الحوار الوطنى حتى يكون أكثر حضورا ووضوحا وشفافية على مرأى ومسمع من الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المؤتمر الاقتصادي يعد نوعا من أنواع الحوار والتي ستثري الحوار الوطني، قائلا: "نتمنى أن تكون بالتوازي ليكون لدينا مخرجات قادرة على دعم ومساندة الاقتصاد ومواجهة التحديات..فالمؤتمر والحوار هم حالة من حالات العصف الذهني وتبادل الأفكار والخبرات بين قصص النجاح وكيفية مواجهتها للأوضاع الراهنة، خاصة وأنهم يأتون في فترة حرجة للغاية".

واعتبر درويش أن المؤتمر الاقتصادي هو أحد مردفات الحوار الوطني بما يمكن من مناقشة التوصيات الصادرة في الحوار، لإعداد ملفات تكون قادرة على الخروج من التحديات الراهنة وتكوين رؤية مستقبلية أكثر عمقا للوضع الاقتصادي المصرى.