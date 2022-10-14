رئيس أكاديمية البحث العلمي يشهد إعلان جوائز تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للإبتكار وريادة الأعمال GIE اليوم عن نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في دورته السادسة ، وذلك بعد تأهل 40 فريقا من 12 دولة عربية في 3 مسارات رئيسية هي مسار الشركات الناشئة ومسار مشروعات التخرج ومسار المدارس الثانوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ42 من «جيتكس جلوبال 2022» الذي ينعقد حاليا بدبي تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد-19، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورعيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إحدى هيئات جامعة الدول العربية.

وجاءت نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دورته السادسة بإعلان فوز NoaScope من قطر بالمركز الأول، و ION من الأردن بالمركز الثاني و GEWINNER من تونس بالمركز الثالث وذلك عن مسار الشركات الناشئة، أما مسار مشروعات التخرج فقد فاز Smart Air Mattress من فلسطين بالمركز الأول ، بينما أحتل المركز الثاني مشروع Young Engineering Squad (YES) من مصر، وجاء في المركز الثالث مشروع Smart Water Consumption Measurement System Based on IoT من البحرين، وفي مسار المدارس الثانوية حصد المركز الأول مشروع UAE – Outings من دولة الإمارات العربية المتحدة وجاء في المركز الثاني مشروع Alzahimar's Fighter من مصر، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب دولة فلسطين عن مشروع Gas Sensor.

وقرر أعضاء لجنة التحكيم تكريم مشروع Smart vending machine pro من الأردن و ZAMAKAN من فلسطين كأفضل عروض تقديمية خلال التحدي ، أما Smart Recycling Network من الجزائر فقدت حصدت جائزة أفضل حل تقني.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر خاصة وانها تأتي متوافقة تمامًا مع الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين ماديًا وفنيًا.

وقال إن التحدي ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتم على المستوى المحلي، ثم يتأهل الفائزون في المرحلة الثانية للتنافس مع الفرق الفائزة من الدول الأخرى في النهائيات الإقليمية "لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بمشاركة عديد من الدول العربية، ضمن أنشطة معرض جيتكس جلوبال 2022 (GITEX).

وأضاف أن النهائيات أتاحت للمشاركين الفائزين الأوائل من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء" من كل مجال مدارس STEM ومشروعات تخرج وشركات ناشئة فرصة التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين من دول أخري وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.

وأكد أن دور الأكاديمية يكمن فى دعم الابتكارات، حيث تمكن المبتكرون من عرض ابتكاراتهم محليًا وعالميا من خلال المشاركة بمسابقات دولية.

واوضح أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في دورته السادسة الذي أقيم بمشاركة 12 دولة عربية شهد طفرة في عدد الفرق المشاركة والتي بلغت 839 فريقا ممثلين عن مسارات الشركات الناشئة والمشروعات التخرج وطلاب المدارس الثانوية.

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