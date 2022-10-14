أولى حالات عدم الاستقرار.. تحذير من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى وإسلام لطفي:

نصحت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الخريفية خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على الصيفية فقط، مع زيادة قطع الملابس للأطفال وكبار السن، خاصة ارتداء ملابس إضافية وبـ"كُم" خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، إثر الشعور بالبرودة في هذه الأوقات، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد مساء غد.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنَّ الانخفاض في درجات الحرارة لن يكون بالشكل الكبير، إلا أن نشاط الرياح قد يزيد الإحساس بانخفاض على درجات الحرارة.

وتوقعت بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء غد السبت، بسبب التأثر بوجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط وأيضًا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أن هذان العاملان سيسببان حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء غد السبت.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، لافتة إلى أن هذه الحالة هي المطيرة الأولى التي ستشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف ٢٠٢٢.