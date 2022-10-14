ليز تراس: الاستمرار في منصبي هدفه تحقيق الاستقرار في ظل الوضع الصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الحكومة البريطانية ليز تراس، إنّ الاستمرار في منصبها هدفه تحقيق الاستقرار في ظل الوضع الصعب الذي تعيش فيه البلاد.

في تنازل جديد من رئيسة وزراء بريطانيا، قررت ليز تراس الإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات بعدما نصت "الميزانية المصغرة" التي أثارت جدلاً في البلاد على التراجع عنها.

وقالت تراس في كلمة لها اليوم الجمعة، أعقبت طلبها من وزير المالية كواسي كوارتنغ التنحي، إن وزير المالية الجديد سيقدم خطة لدعم الاقتصاد نهاية الشهر.

كما أكدت أن بريطانيا "ستجتاز العاصفة".

وأضافت: "سنواصل العمل من أجل الأمة".

وأشارت تراس في مؤتمر صحفي، إلى أنه "من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق.. نحن بحاجة إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق على انضباطنا المالي".

ودافعت رئيسة وزراء بريطانيا عن رغبتها في أن تكون هناك ضرائب منخفضة، وأجور عالية، واقتصاد ذو نمو مرتفع.

وتابعت: "هذا ما تم انتخابي من قبل حزبي لأجله".

لكن رئيسة وزراء بريطانيا أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية آخذة في التدهور.

وبدأ تراجع الحكومة منذ إعلانها إلغاء خطة خفض معدل الضريبة التي يدفعها ذو الدخول العالية في البلاد.