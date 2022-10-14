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لبنان / تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا مع ارتفاع عدد الإصابات بعد تفشي المرض الشديد الخطورة في سوريا المجاورة

وسجل لبنان 26 إصابة بالكوليرا هذا الشهر في ظلّ تداعي شبكة الصرف الصحي والبنية التحتية بعد 3 سنوات من بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

 

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، الثلاثاء: "ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها هي من النازحين السوريين".

 

وأضاف الأبيض "ما يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان هو غياب الخدمات الأساسية في أماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة أو صرف المياه".

 

وسجلت سوريا 41 وفاة بسبب الكوليرا وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

 

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض "يتطور بشكل ينذر بالخطر".

 

(وكالات)

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محمد يوسف

محمد يوسف

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