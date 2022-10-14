شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من خطف جوهرة دورتموند الشابة من أنياب ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي لديه رغبة قوية فى إستقدام جود بيلنجهام، لاعب وسط بروسيا دورتمند، فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث أن مسئولي "البلوز" قاموا برصد 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، الشئ الذي يقترب من الرغبات المادية للفريق الألماني.

ويرغب مسئولي بروسيا دورتمند فى الحصول على ما يقارب من 120 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، الأمر الذي يجعل فريق تشيلسي قريبًا للغاية من إتمام الصفقة فى الفترة القادمة، خاصة أن نادي ريال مدريد والراغب فى ضم اللاعب لن يستطيع من دفع ذلك المبلغ الضخم، ليبقي اليونايتد الشئ الوحيد الذي يهدد صفقة "البلوز" المنتظرة.



كيف يخطط تشيلسي لإستقدام اللاعب؟

وينوي الفريق اللندني أن يقوم بإغراء اللاعب بمقابل مالي ضخم حال إنضمامه لصفوف الفريق، مع وعده ببعض الإمتيازات الآخري فى المستقبل، مقابل أن يتخلي اللاعب عن حلمه فى إرتداء قميص ريال مدريد، ويبتعد عن كل محاولات اليونايتد والسيتي، والذين يسعون فى خطف اللاعب.



هل يسير بيلنجهام على خطى مبابي؟

ويخشي مسئولي ريال مدريد أن يفضل اللاعب الجانب المادي عن الإنضمام للفريق الذي يتمناه منذ طفولته، مثلما كان الحال بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي قام بإختيار المقابل المادي، فى الوقت الذي كان يجب عليه أن يقوم بالإستغناء عن حلمه المستقبلي، مما جعل فرصة العودة للاعب أمر صعب، خاصة أن هذا القرار يكون مصيري ولا مجال فيه للتراجع.