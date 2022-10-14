شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس الجمعية الوطنية الصربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقدة فى العاصمة الرواندية كيجالى.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقة التاريخية بين القاهرة وبلجراد، ولاسيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وخلال اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى جهود مصر لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 مبدياً الترحيب بالمشاركة الصربية رفيعة المستوى المرتقبة في تلك القمة، واستعرض مساهمة مصر في نتائج المؤتمر وذلك من خلال تحويل التعهدات والوعود إلى تمثيل فعلي على الأرض.

وعلى الصعيد الاقليمي، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر للمواقف الصربية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية، على عميق تقديره لهذا اللقاء والذي يأتي في ظل علاقات وثيقة وتاريخية تجمع البلدين الصديقين، خاصة على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد، كما أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين للبناء عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة صربيا وعقد مباحثات برلمانية مصرية صربية موسعة والقاء كلمة في البرلمان الصربي تعبيراً عن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

المستشار حنفى جبالى



المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الصربية المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الصربية

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الصربية

رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية الصربية