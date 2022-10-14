شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على يوقع عقد نشر كتابه الجديد مع دار «لارماتان» الأشهر بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الكاتب الصحفي عبد الرحيم على مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البوابة نيوز ، مع "دنيس بريان" مدير دار نشر لارماتان الأشهر بفرنسا عقد نشر كتابه الثالث المترجم للفرنسية بعنوان " الافكار الشيطانية.. هل الاخوان المسلمين خطرا على الغرب؟ " والكتاب الذي قام بترجمته اسامة خليل يقع في 150صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب افكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسي . والكتاب مخطط له المشاركة بنزوة وحفل توقيع في معرض باريس للكتاب في مارس 2023.

جدير بالذكر ان دار لارماتان نشرت لعبد الرحيم علي كتابين من قبل، الأول بعنوان : دولة الإخوان .. دراسة في النشأة والحركة والانتشار .. والثاني بعنوان: داعش .. إعادة توزيع الخرائط فى منطقة مضطربة .

وتعتبر دار لارماتان إحدى أهم دور النشر الفرنسية فضلا على امتلاكها عشرات المكتبات في باريس والعديد من المدن الفرنسية فالدار لها عدد من الفروع في امريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.