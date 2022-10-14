شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: نسير بخطوات جيدة ونحرص على توسيع المشاركة الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن غدا السبت هو آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين، حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وأشار عبد القوى، إلى أنه من المنتظر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا لاحقا، خلال الأيام المقبلة لإقرار الأسماء النهائية للمشاركين باللجان الفرعية وتحديد جدول أعمال اللجان طبقا لما أعلنه المجلس على أن تعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات.

وأضاف "عبد القوي"، أن مجلس الأمناء أرسل القضايا المطروحة على الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي، والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، وذلك للتكامل بين المؤتمر ومسار الحوار.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار يسير بشكل جيد للغاية نحو الوصول بمخرجات تدعم المواطن، كما أن جميع المشاركين في جلسة الحوار الوطني اليوم من أطياف المجتمع المصري ووجدوا لغة مشتركة للحوار الوطني، قائلا: "كل يوم الحوار الوطني يثبت مكانته والرد على من يحاول أو يشكك في جدية ونجاحات الحوار الوطني"، مشيرا إلى تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي جولات ميدانية بالمحافظات، بناء على دعوة الحوار الوطني لتوسيع تغطية المشاركة الجماهيرية ودعم مخرجات الحوار.

وتابع: تم تنظيم زيارتين حتى الآن، وتلقينا 500 مقترح خلال لقائنا بالبحيرة، موضحا أنه سيتم التوجه لمحافظة آخرى الأسبوع المقبل على أن يتم رفع التوصيات للحوار الوطني خلال الفترة القادمة.