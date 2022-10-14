شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يزف أنباء سارة لليفربول.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، نبأ سار بسبب السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق السابق وبايرن ميونخ الحالي.

ساديو ماني ينعش خزينة ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول سيحصل على أموال من الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظير مشاركة ساديو ماني في كأس العالم قطر، رفقة منتخب بلاده.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن ليفربول سيحصل على أموال من فيفا نظير مشاركة لاعبيه في مونديال قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيفا، اشترط في حصول الأندية على أموال مقابل مشاركة لاعبيها، أن يكون اللاعب قد مثل الفريق خلال آخر سنتين على الأقل.

وأفادت بأن ليفربول سيحصل على 400 ألف دولار أمريكي، نظير مشاركة ساديو ماني وتاكومي مينامينو، مع السنغال واليابان، بواقع 20 ألف دولار عن كل يوم، بالرغم من رحيلهم عن الريدز.

واختتمت الصحيفة، بأن ليفربول لن يتمكن من الاستفادة من مشاركة الأوروجواياني داروين نونيز المنضم حديثًا، لأن أمواله ستذهب إلى ناديه السابق بنفيكا.

والجدير بالذكر أن ساديو ماني، كان رحل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.