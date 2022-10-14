شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح حقيقة تغيير أسلوب لعب محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، حقيقة تغيير مركز لعب المصري محمد صلاح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

محمد صلاح، كان عاد للتألق في مباراة ليفربول ورينجرز، في دوري أبطال أوروبا، عندما أحرز هاتريك في 6 دقائق، عقب دخوله كبديل في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

هل تغير أسلوب لعب محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة ماشستر سيتي: "لقد تعلم محمد صلاح من مباراة رينجرز الأولى وأدرك كيف فعل حارس رينجرز الكثير ليمنعه من التسجيل".

وتابع: "محمد صلاح فاجأني، الهدف الأول جيد، الثاني مميز للغاية، والثالث رائع، إنه يساعد الفريق بكل تأكيد بهذه الأهداف".

وواصل:" تغيير مركز صلاح؟، ضد رينجرز كان يلعب بالهجوم، وينضم للعمق بشكل أكبر، وهذا ما قمنا به وليس تغيير أسلوب لعبه".

وأكد: "صلاح يمكنه اللعب في أكثر من مركز دون مشاكل، لكن بإمكانه اللعب على الطرف كذلك، في النهاية نحن نحب المرونة التي يمتلكها".

واختتم: "كي يسجل محمد صلاح، عليه أن يكون داخل منطقة الجزاء أو حولها، وهذا أمر طبيعي، وهو يُدرك ذلك، بأي أسلوب قد نلعب به".

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.