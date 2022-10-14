شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب عن مواجهة هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تعليق جديد عن مواجهة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في اللقاء المرتقب.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

كلوب عن هالاند: أفضل مهاجم في العالم

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "سنواجه أفضل مهاجم في العالم، لذا علينا أن نتأكد من عدم حصوله على الكثير من الكرات".

وتابع: "هذا ما سنحاول فعله، ضد سيتي، إذا أغلقت الطريق أمام هالاند، فهناك عدد كبير جدًا من اللاعبين يمكنهم فتح ثغرات أخرى، لا يمكن أن تكون مواجهتهم سهلة. نحن نواجه أفضل فريق في العالم".

كلوب يتحدث عن مواجهة هالاند في السابق

وأوضح: "عندما واجهنا هالاند عندما كان لاعبًا لـ سالزبورج، كان صغيرًا، ولكن كانت إمكانياته رائعة، وحينها أيضًا كنا نحاول إغلاق الطرق أمامه، وسجل في النهاية".

واختتم: "إنه يعرف جيدًا كيف يهرب من مصيدة التسلل، ويقرأ الخصوم جيدًا، هناك الكثير من الأشياء لتصنع مهاجم هداف، وفي مانشستر سيتي لدى إيرلينج هالاند أفضل اللاعبين من حوله يصنعونها له. أنه ملائم تمامًا لطريقتهم".