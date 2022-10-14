شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن أبرز أسلحته في مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن أبرز أسلحته في مواجهة مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب: الفوز على رينجرز لتغيير المزاج

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، لمباراة السيتي: "الفوز على رينجرز كان لتغيير المزاج، لكننا لسنا أغبياء لنقول أن هذا الفوز هو ما كنا نحتاجه فقط قبل مواجهة مانشستر سيتي، ما زال علينا تحسين بعض الأشياء".

الجمهور سلاح ليفربول أمام مانشستر سيتي

وتابع: “سنواجه أفضل فريق في العالم، وهذا تحد جديد، لكننا سنلعب على ملعب أنفيلد، وسنقدم كل ما لدينا، والجميع يعلم قوتنا على ملعبنا ومع مساعدة الجماهير لنا”.

وواصل: "سنبذل قصارى جهدنا من أجلهم. وعلينا إيجاد التوازن ونعرف كيف نعاني أمام مانشستر سيتي".

موقف إصابات ليفربول



وأوضح:" الإصابات؟ سنرى في تدريباتنا الأخيرة من سيكون جاهز للعودة، ومن سيكون جاهز للعب أساسيًا".

كلوب يشيد بـ فيرمينو

وأكد، أن فيرمينو يمر ببداية رائعة للموسم على عكس مستوى الفريق،

واختتم:" سعيد للغاية له، وأرقامه تؤكد أنه لاعب خاص جدًا، ولم يتغيّر شيء في فيرمينو، هو يلعب لمصلحة الفريق دائمًا، ولكن علينا أن نعرف الفارق بين مانشستر سيتي ورينجرز. غدًا سنواجه أفضل فريق في العالم".