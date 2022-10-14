البيت الأبيض: العودة للاتفاق النووي الإيراني «غير مرجحة في المستقبل القريب»

قال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الخميس «لسنا في وضع حيث (العودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني) سيناريو مرجح في المستقبل القريب».

وصرح جون كيربي للصحافيين بأن الرئيس جو بايدن «لا يزال يعتقد أن النهج الدبلوماسي هو الأفضل» لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، متداركاً «لكننا لسنا قريبين من ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد عاد الإيرانيون (إلى المفاوضات) مع مطالب غير منطقية ويرى كثيرون أنها لا تمت بصلة إلى الاتفاق نفسه».