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بلاسخارت تبعث ببرقية تهنئة للسوداني: نأمل برنامج حكومي يلبي احتياجات الشعب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت، في برقية تهنئة إلى السوداني، اطلعت عليها الخليج 365: "باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق".

وتابعت: "نأمل ونتوقع بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب العراقي".

وختمت بالقول: "اتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع إلى العمل معكم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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