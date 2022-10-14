انت الان تتابع خبر فان دايك يرشح 3 منتخبات للتتويج بكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد فان ديك، في تصريحات إعلامية نقلها موقع "completesports"، أن منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرازيل الأوفر حظًا لكسب الرهان في دورة قطر 2022، مشيدًا بما تملكه هذه المنتخبات من مؤهلات ترشحها للفوز باللقب.واختار فان ديك 3 منتخبات بدلًا من منتخب واحد، في إجابته عن سؤال بخصوص مَن يراه الأجدر للتتويج بالمونديال، حيث قال: "‏بعيدًا عن هولندا.. أود أن أقول البرازيل وفرنسا، وحتى إنجلترا، من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم المقبلة بقطر".

وأضاف: "إنجلترا لديها فريق رائع.. البرازيل لديها خبرة اللاعبين وكذلك المواهب، كما تمتلك فرنسا الجودة العالمية من لاعبين وخبرة على مستوى هذا النوع من البطولات".‏



وتوجت فرنسا بكأس العالم مرتين (1998، 2018)، كما ستنافس في دورة قطر‏ ضمن المجموعة الرابعة مع أستراليا والدنمارك وتونس.

وفي الوقت نفسه، فازت إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1966، على أراضيها، وأوقعت قرعة مونديال قطر المنتخب الإنجليزي أمام ويلز والولايات المتحدة وإيران في المجموعة الثانية.

وفازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)، في حين يمكن القول إن البرازيل وقعت في مجموعة أصعب في مونديال قطر مقارنةً بفرنسا وإنجلترا؛ إذ سيواجه نجوم "السامبا" صربيا والكاميرون وسويسرا في المجموعة السابعة.‏

وصنف متابعون تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي في خانة إبعاد الضغط عن المنتخب الهولندي الذي سيحاول، لا محالة، المنافسة على لقب كأس العالم في قطر؛ نظرًا لما يملكه من مؤهلات بشرية على مستوى التعداد، فضلًا عن النتائج المحققة في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقود قلب دفاع ساوثهامبتون -السابق- منتخب هولندا خلال دورة قطر 2022، في سعيه للفوز بأول كأس عالم له.

يُذكر أن المنتخب الهولندي، الذي غاب عن كأس العالم السابقة بروسيا عام 2018، سيخوض مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخب أصحاب الأرض قطر، إلى جانب السنغال والإكوادور.

