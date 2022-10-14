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وصفة اليوم.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان

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بغداد - ياسين صفوان - مقادير كيكة سان سباستيان
‏- 600 جرام جبن كريم
‏- 300 مللي + 45 مللي كريمة سائلة
‏- 220 جرام سكر
‏- ¼ كوب دقيق
‏- 2 معلقة كبيرة خلاصة فانيليا
الطريقة
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع 45 مل من الكريمة السائلة حتى لا تحصلي على كتل.
- في الخلاط الكهربائي أخفقي السكر مع جبن الكريم جيداً حتى يلين.
- ضيفي خلاصة الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً بين الإضافات.
- أسكبي الكريمة السائلة المتبقية وخلطي.
- ضيفي الدقيق المذوب وخلطي.
- غلفي قالب تشيز كيك دائري بورق الزبدة مع ترك بعض الأطراف نحو الخارج.
- أسكبي خليط التشيز كيك في القالب.
- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة أو ساعة حتى النضوج وحتى يصبح الوجه مائلاً إلى المحروق.
- اتركي التشيز كيك يبرد تماماً (ليلة كاملة) قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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