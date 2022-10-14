انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مقادير كيكة سان سباستيان
- 600 جرام جبن كريم
- 300 مللي + 45 مللي كريمة سائلة
- 220 جرام سكر
- ¼ كوب دقيق
- 2 معلقة كبيرة خلاصة فانيليا
الطريقة
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع 45 مل من الكريمة السائلة حتى لا تحصلي على كتل.
- في الخلاط الكهربائي أخفقي السكر مع جبن الكريم جيداً حتى يلين.
- ضيفي خلاصة الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً بين الإضافات.
- أسكبي الكريمة السائلة المتبقية وخلطي.
- ضيفي الدقيق المذوب وخلطي.
- غلفي قالب تشيز كيك دائري بورق الزبدة مع ترك بعض الأطراف نحو الخارج.
- أسكبي خليط التشيز كيك في القالب.
- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة أو ساعة حتى النضوج وحتى يصبح الوجه مائلاً إلى المحروق.
- اتركي التشيز كيك يبرد تماماً (ليلة كاملة) قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.
- 600 جرام جبن كريم
- 300 مللي + 45 مللي كريمة سائلة
- 220 جرام سكر
- ¼ كوب دقيق
- 2 معلقة كبيرة خلاصة فانيليا
الطريقة
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع 45 مل من الكريمة السائلة حتى لا تحصلي على كتل.
- في الخلاط الكهربائي أخفقي السكر مع جبن الكريم جيداً حتى يلين.
- ضيفي خلاصة الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً بين الإضافات.
- أسكبي الكريمة السائلة المتبقية وخلطي.
- ضيفي الدقيق المذوب وخلطي.
- غلفي قالب تشيز كيك دائري بورق الزبدة مع ترك بعض الأطراف نحو الخارج.
- أسكبي خليط التشيز كيك في القالب.
- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة أو ساعة حتى النضوج وحتى يصبح الوجه مائلاً إلى المحروق.
- اتركي التشيز كيك يبرد تماماً (ليلة كاملة) قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.