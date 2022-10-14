انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مقادير كيكة سان سباستيان

‏- 600 جرام جبن كريم

‏- 300 مللي + 45 مللي كريمة سائلة

‏- 220 جرام سكر

‏- ¼ كوب دقيق

‏- 2 معلقة كبيرة خلاصة فانيليا

الطريقة

- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

- في وعاء اخلطي الدقيق مع 45 مل من الكريمة السائلة حتى لا تحصلي على كتل.

- في الخلاط الكهربائي أخفقي السكر مع جبن الكريم جيداً حتى يلين.

- ضيفي خلاصة الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً بين الإضافات.

- أسكبي الكريمة السائلة المتبقية وخلطي.

- ضيفي الدقيق المذوب وخلطي.

- غلفي قالب تشيز كيك دائري بورق الزبدة مع ترك بعض الأطراف نحو الخارج.

- أسكبي خليط التشيز كيك في القالب.

- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة أو ساعة حتى النضوج وحتى يصبح الوجه مائلاً إلى المحروق.

- اتركي التشيز كيك يبرد تماماً (ليلة كاملة) قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.

