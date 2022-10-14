"تجارية الإسكندرية": دعم المرأة يضيف أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي العالمي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن دمج المرأة ضرورة لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأسرها وكذلك في عملية التكامل المتوسطي، ومن الضروري تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وجلسة "منتدى سيدات أعمال البحر الأبيض المتوسط"، المنعقدة اليوم الجمعة بمكتبة الإسكندرية، أن دعم المرأة يمكن أن يضيف أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن رائدت الأعمال يشكلن حقيقة تتنامى بشكل متزايد في منطقة البحر الأبيض، ودورهن هو المفتاح لتحقيق أهداف التكامل الإقليمي، ويمكن الاستفادة من قوتهم في خلق سيناريوهات جديدة ومشاركة خبراتهن وإقامة العلاقات التجارية.

وأكد أن مشاركة المرأة في الاقتصاد تعتبر أولوية وحتمية، لما لها من أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحد مشاركتها من عدم المساواة الاجتماعية.

وتابع الوكيل قائلا "آن الأوان لنعمل سويًا، رجال وسيدات الأعمال، وأن نستفيد من الثروة غير المستغلة التي يزخر بها مجتمعنا المتوسطي، سيدات ورواد الأعمال".