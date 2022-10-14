أكثر من مليون طفل دون الخمس سنوات في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - جوبا- (أ ف ب):

أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الإغاثية غير الحكومية الخميس أنّ حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان يعانون من سوء التغذية، محذّرة من أنّ الدولة الفتية تواجه "أسوأ أزمة جوع" سببها خصوصاً فيضانات متتالية ونزاعات مسلّحة.

ودولة جنوب السودان التي رأت النور في 2011 عندما انفصلت عن السودان، غارقة في أعمال عنف سياسية-إتنية ولم تعرف الاستقرار يوماً، وقد شهدت هذا العام، للسنة الرابعة على التوالي، فيضانات تضرّرت منها حتى الآن تسع من ولايات البلاد العشر.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ 8.9 مليون شخص في هذا البلد، أي 70% من سكّانه، هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت "أنقذوا الطفولة" في بيان إنّ هذا العدد "يشمل 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ "الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة مع تضرّر أكثر من 615 ألف شخص من جرّاء سنة رابعة على التوالي من فيضانات غير مسبوقة دمّرت مساكن ومحاصيل وتسبّبت بزيادة حالات الإصابة بالملاريا ولدغات الأفاعي، ولا سيّما بين النساء والأطفال".

ولفتت المنظمة إلى أنّ عملة جنوب السودان فقدت 40% من قيمتها هذا العام، ممّا أدّى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة والتي ارتفعت أساساً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجنوب السودان دولة حبيسة تقع في شرق أفريقيا.

ونقل البيان عن جيب رابيلتوسابورن، مدير المنظمة في جوبا، قوله إنّ "جنوب السودان هو إحدى الدول الخمس الأكثر هشاشة في العالم أمام التغيّر المناخي".