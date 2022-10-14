شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى لرئيس الجمعية الوطنية بكوت ديڤوار: ندعم التنمية فى بلادكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية آداما بيكتوجو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مستهل اللقاء على قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مع التطلع للارتقاء بتلك العلاقات التاريخية إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور البرلمانات المحوري في تناول مختلف القضايا في القارة الأفريقية بما يعكس آمال ويُحقق طموحات الشعوب الأفريقية.

كما أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اتساع مجالات التعاون المشترك، في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي – الجنوبي، مشيراً في هذا الإطار إلى الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في كوت ديڤوار لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل، ومن بينها مجالات الأمن، والزراعة، والصحة، والتعليم وغيرها.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية على عمق ورسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيداً بالنموذج بالتنموي المصري، خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها، ومشيراً في هذا الصدد إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.



المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية



المستشار الدكتور حنفي جبالي



خلال اللقاء