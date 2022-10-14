شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تفتح الأسبوع المقبل ملف المصانع المتوقفة والمناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، خمس اجتماعات أيام الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن القطاع الصناعى وأهمية دعم المنتج الوطنى وتعزيز التنافسية للمنتجات المصرية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، وضع خطة عمل اللجنة بداية من أهمية متابعة ملف الصناعة والقطاع الصناعي والمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية ونسبة الأشغال بها وما تم تحقيقه من 100 إجراء لدعم الصناعة المصرية والمستهدف بشأن الوصول بـ100 مليار دولار صادرات للمنتجات المصرية على الأرض والتشريعات التي تساهم في دعم القطاع ومنظومة الشباك الواحد بشأن التراخيص ورخص التشغيل.

وتناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، طلب إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية في مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ، حيث لا توجد بهما مناطق أو مشاريع صناعية، وذلك حسبما ورد في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوى الجديدة غرب بمحافظة المنيا.