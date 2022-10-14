انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية في العراق (أ ف ب).

انتخب النواب العراقيون الخميس عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للعراق، كما أعلن مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان في ختام فرز الأصوات، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، فيما اعتبرت 8 أوراق لاغية، كما أكد المسؤول الإعلامي لصحافيين متواجدين في البرلمان.