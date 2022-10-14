الإنتقام سيكون نووياً .. «فلاديمير» يكشر عن أنيابه

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكننا اتخاذ خطوات أكثر صرامة".

وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا غازيتا بولسكا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.