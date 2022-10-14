بدأت اليوم.. خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محطة "مونوريل الحصري" في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل لمحطة الحصري بميدان ماجدة بالمحور المركزي الموازي بالمدينة ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

ويستلزم الامر غلقا كليا لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديداً المتجه منه إلى ميدان سيتى سكيب، والاتجاه القادم من ميدان سيتي سكيب إلى ميدان ماجدة، وذلك لمدة 12 شهرًا تبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة حتى يوم الأحد الموافق 15/10/2023 لتنفيذ الأعمال الإنشائية المشار إليها وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- المركبات القادمة من نادي 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه ميدان سيتي سكيب تسلك المسار الآتي: الدخول يميناً بشارع التحرير "قبل موقع الغلق مباشرةً"، ثم استكمال السير وصولاً إلى ميدان 17، ثم الدوران اتجاه اليسار بميدان 17 باتجاه شارع 17 حتى المحور المركزي الموازى بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً اتجاه ميدان سيتي سكيب.

- أما المركبات القادمة من ميدان سيتي سكيب وترغب بالسير اتجاه ميدان الحصري فعليها أن تسلك المسار الآتي: الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 مترًا"، ثم الدخول يساراً اتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم استكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصري.

ومن جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، كما تنسق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.