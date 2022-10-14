اندلاع حريق في معرض ملابس بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في معرض للملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية، اليوم الجمعة، بمدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرت السيطرة على النيران، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمعرض ملابس ببندر البلينا دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بمعرض ملابس مقام على قطعة أرض فضاء مساحتها حوالي 250 مترًا مقسم من الداخل إلى 10 باكيات ملك "شرف الدين. ح" 32 عامًا تاجر ويقيم دائرة المركز.

جرى الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وجرت أعمال التبريد دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية بأحد.

أفاد مالك المعرض المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات الكهربائية العشوائية، وأضاف باحتراق محتويات المعرض، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.