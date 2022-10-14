عرضا حياة المواطنين للخطر.. ضبط شخصين استعرضا بالسيارات في مدينة نصر-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول معرضين حياة المارة للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد السيارتين قيادة شخصين – مقيمان بدائرة قسمي شرطة "مدينة نصر أول – المقطم، تم ضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهما بخطبة قريب أحدهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.