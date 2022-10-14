اخبار العالم

تحرير مختطف من أهالي السليمانية في بغداد واعتقال الخاطفين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تحرير مختطف من أهالي السليمانية في بغداد واعتقال الخاطفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – أمن
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف من أهالي السليمانية في بغداد واعتقال الخاطفين.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود عملية خطف لمواطن مع عجلته الشخصية من أهالي محافظة السليمانية والتوجه به صوب العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن بغداد وديالى، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من تحرير المختطف وإلقاء القبض على خاطفيه أثناء محاولتهم الهرب عبر طريق بغداد- ديالى باستعمال أرقام عجلات مزورة".

 

وتابع البيان، انه "تم تسليم الخاطفين إلى جهة الطلب في السليمانية مع المضبوطات ووفق محضر تسليم أصولي".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا