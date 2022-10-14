انت الان تتابع خبر "إجراء قانوني" بحق ماسك إثر صفقة "تويتر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان أصدرته إن السلطات الفيدرالية تحقق مع ماسك بشأن سلوكه في صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر".

وبينما قال الملف القضائي إن ماسك يخضع للتحقيق، إلا أنه لم يذكر ما هو التركيز الدقيق للتحقيقات التي تجريها السلطات الفيدرالية.



وقال موقع "تويتر"، الذي رفع دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو لإجباره على إنهاء الصفقة، إن فريق محامي الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (ماسك) ادعوا "امتياز التحقيق" عندما رفضوا تسليم الوثائق التي طلبوها.

وكان ماسك أبلغ "تويتر" أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.



وردت "تويتر"، بأن تأكيدات ماسك بشأن الاحتيال كانت غير صحيحة واستندت إلى سوء فهم للطريقة التي تعمل بها الشركة.