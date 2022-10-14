انت الان تتابع خبر بعد تسببه بقتل 13 شخصًا في الهند.. نمر بقبضة الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذا الحيوان البالغ من العمر 5 أعوام، والمسمى "نمر الصراع" أو "سي تي -1"، تمت تهدئته والقبض عليه بعد أسبوع تقريبًا من إعلان المسؤولين أنه يمثل تهديدًا للبشر والإيذان بالإمساك به.

ونسب إلى النمر التسبب بمقتل 13 شخصًا في مناطق غابات نائية بولاية ماهاراشترا الغربية، منذ كانون الأول الماضي، بينهم اثنان في يوم واحد.



وسقطت آخر ضحية بفعل هجوم منسوب إلى النمر الشهر الماضي.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية كيشور مانكار: "لقد جرى تتبع النمر منذ فترة إلى أن تم الإمساك به أخيرًا داخل الغابة".

وأشار "مانكار" إلى أن جميع الضحايا تعرضوا للهجوم داخل منطقة الغابة، حيث كان يعيش البعض أو يدخلون لجمع الحطب.

وقال إن النمر نقل إلى منطقة ناغبور القريبة، وتتم مراقبته من جانب الأطباء البيطريين قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، مع إمكان إطلاق سراحه أو إبقائه في الأسر.



وهذا النمر ليس الوحيد المزعج في الهند، فقد قتلت الشرطة بالرصاص، يوم السبت الماضي، نمرًا آخر قضى على 9 أشخاص في ولاية بيهار شرق البلاد، في عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص، بينهم سائسو فيلة.