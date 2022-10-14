شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اختصاصات للوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.. أبرزها توفير فرص التطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون نظيم ممارسة العمل الأهلى، على انشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

وتختص هذه الوحدة بالآتى:

المساهمة فى وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعى وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.

تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.

إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.

تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.

الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.

صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعى بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.

العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي.

بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.