13 أكتوبر , 2022 كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً صوب البحر (أ ف ب). قال الجيش في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير معروف المدى والطراز صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً صوب البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.