انت الان تتابع خبر بسعر خيالي.. بيع بنطلون جينز عمره 140 عاماً (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبيع سروال الجينز من نوع "ليفايز"، ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، مقابل 78400 دولار.

وعثر مايكل هاريس الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة بتاريخ الجينز، على السروال في منجم مهجور بالغرب الأميركي.



وقال مشتري السروال واسمه زيب ستفنسون، إن اكتشاف هذا النوع من الجينز نادر، وخصوصا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعا ما.

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على السروال قد بحث في أكثر من 50 منجما مهجورا، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا "الكنز".



جدير بالذكر أن هناك سروال جينز آخر يعود لنفس الفترة الزمنية التي ينتمي إليها "الليفايز" الذي عثر عليه هاريس، يعرض في أحد المتاحف في الولايات المتحدة، إلا أنه يعاني من التلف ولا يمكن ارتداءه.