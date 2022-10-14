ميسي يثير غضب جماهير برشلونة بعد مباراة انتر.. ما القصّة؟

ونشر مارتينيز صورة لفرحته بتسجيل هدف في مرمى برشلونة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق على الصورة "القلب والشخصية والتواضع".

وعبر ميسي عن إعجابه بالصور التي نشرها مواطنه لاوتارو، ما دفع فئة من جماهير برشلونة لمهاجمة نجمهم السابق ووصفه بـ"الخائن".

ولعب ميسي، صاحب 35 عامًا، مع فريق برشلونة 778 مباراة، وسجل 672 هدفًا. وقرر الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان صيف 2021.

وأحرز ميسي مع برشلونة لقب الدوري الإسباني 9 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.