اخبار العالم

ميسي يثير غضب جماهير برشلونة بعد مباراة انتر.. ما القصّة؟

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يثير غضب جماهير بعد مباراة انتر.. ما القصّة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435116-638013246786072173.jpg

2022-10-14 | 08:05

ميسي يثير غضب جماهير برشلونة بعد مباراة انتر.. ما القصّة؟

919 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

أبدى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إعجابه بما قدمه مواطنه لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، في لقاء برشلونة.

وتعادل برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة .

وشهد لقاء برشلونة وإنتر ميلان تسجل مارتينيز للهدف الثاني لإنتر في الدقيقة (63)، ليقترب الفريق الإيطالي من التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشر مارتينيز صورة لفرحته بتسجيل هدف في مرمى برشلونة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق على الصورة "القلب والشخصية والتواضع".



وعبر ميسي عن إعجابه بالصور التي نشرها مواطنه لاوتارو، ما دفع فئة من جماهير برشلونة لمهاجمة نجمهم السابق ووصفه بـ"الخائن".

ولعب ميسي، صاحب 35 عامًا، مع فريق برشلونة 778 مباراة، وسجل 672 هدفًا. وقرر الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان صيف 2021.

وأحرز ميسي مع برشلونة لقب 9 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا