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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة روسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أفادت مديرة فرع بايكال للمصلحة الجيوفيزيائية الموحدة الروسية، يلينا كوبيليفا بوقوع زلزال في جمهورية بورياتيا ومقاطعة إيركوتسك الروسية.

وأضافت أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 03:54 صباح اليوم الجمعة بتوقيت موسكو حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك أن قوة الزلزال في بحيرة بايكال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن مركز الزلزال وقع في مياه بحيرة بايكال، على بعد 19 كيلومترا شرقي قرية بولشويه جولووستنويه في مقاطعة إيركوتسك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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