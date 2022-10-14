ماليزيا تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (د ب أ):

سجلت ماليزيا 2090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و861 ألفا و226 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الجمعة عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 4 حالات قادمة من الخارج، و 2086 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الالكترونية أنه تم تسجيل 1428 حالة تعاف أمس الخميس، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 22 ألفا و804 حالات.

وسجلت ماليزيا ثلاث وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و410 حالة.