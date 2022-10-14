مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - نورث كارولينا- (د ب أ):

قتل 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار بمنطقة سكنية في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا الأمريكية، وفقا لما أعلنته عمدة مدينة رالي ماري آن بالدوين.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية عن بالدوين قولها للصحفيين إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص على نهر نيوس جرينواي حوالي الساعة 5 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش)، وأن إدارة الشرطة أخبرتها في الساعة 8 أنه تم "التحفظ " على المشتبه به في منزل بالمنطقة.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم مستشفى ويك ميد ، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق النار يتلقون العلاج في المستشفى ، لكن لم يتسن الحصول على معلومات أخرى حتى الآن.

وأغلقت الشرطة عدة شوارع في المنطقة ، وشوهدت العديد من سيارات إنفاذ القانون متوقفة في الشارع وفي طرق المركبات بين المنازل المكونة من طابقين.