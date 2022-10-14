شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا حرب باردة مع روسيا.. استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - “لا حرب باردة مع روسيا” تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية يلقي الضوء على استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي تؤسس لقطيعة مع نهج الحرب الباردة.

كما تمهد الوثيقة لتعاون محتمل مستقبلي مع روسيا التي تنخرط واشنطن معها في حرب ضروس بالوكالة في أوكرانيا.

ووفقا لـ "بوليتيكو"، فقد أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في استراتيجية الأمن القومي، أن حقبة ما بعد الحرب الباردة "انتهت نهائيًا"، متحدثة عن نيتها التنافس بضراوة ضد الصين وروسيا - بينما تتعاون أيضًا معهما بشأن التهديدات العالمية مثل تغير المناخ.

وتلخص استراتيجية الأمن القومي التي طال انتظارها تفكير الرئيس جو بايدن بشأن حالة العالم وكيف ستواجه إدارته التحديات التي تواجه البلاد والنظام العالمي.

وسيسمح هذا المفهوم الذي قدمته إدارة بايدن بالوثيقة - بالعمل مع الصين وروسيا للحد من الأوبئة وإبطاء تغير المناخ وتعزيز أمن الغذاء والطاقة.

وقالت بوليتيكو إن هذه هي الطريقة التي تأمل بها الإدارة في إحداث قطيعة عن نموذج الحرب الباردة المتمثل في "معنا أو ضدنا" حتى في عصر جديد من التنافس بين القوى العظمى، إذ لا يزال من الممكن للبلدان التي ستتنافس معها الولايات المتحدة بشكل ثابت أن تشارك كشركاء في حل المشكلات العالمية.

وأعلنت الإدارة في الاستراتيجية أن الصين هي المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد، القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية للقيام بذلك.

وللفوز بهذه المنافسة، تقول إدارة بايدن إنها ستساعد البلدان على تلبية احتياجاتها، والعمل على الحفاظ على السلام بين الصين وتايوان، ومواءمة نهج دبلوماسي تجاه الصين مع الحلفاء، والعمل مع بكين في المجالات التي تتواجد فيها مصالح للولايات المتحدة مع الصين.

وجاء في الوثيقة أنه لا يمكننا أن ندع الخلافات التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدمًا في الأولويات التي تتطلب أن نعمل معًا، من أجل مصلحة شعبنا ولصالح العالم.

أما بالنسبة لروسيا، التي تقول الوثيقة إنها اختارت اتباع سياسة خارجية إمبريالية بهدف قلب عناصر أساسية للنظام الدولي، فإن واشنطن ستشرع في معاقبتها على غزو أوكرانيا.

ولكن، تمامًا كما هو الحال مع الصين، فإن إدارة بايدن منفتحة للعمل مع روسيا في المجالات التي يمكن أن تكون فيها الشراكة "مفيدة للطرفين".

وجاء في الوثيقة لا يمكننا أن ندع الخلافات التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدمًا في الأولويات التي تتطلب أن نعمل معًا، من أجل مصلحة شعبنا ولصالح العالم.

وتعكس اللغة في الوثيقة الجديدة صدى استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أكدت على عودة المنافسة بين القوى العظمى، والنسخة الثانية من سلفه عهد باراك أوباما، والتي شددت على الحاجة إلى تنشيط الديمقراطية في الداخل مع الشراكة مع الحلفاء بشأن القضايا العالمية.

في إفادة هاتفية نظمها البيت الأبيض، قال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، إن التركيز على الصين وروسيا لا يمكن أن يصرف الانتباه عن التهديدات العابرة للحدود التي تواجه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى مثل تغير المناخ، والأوبئة والدفاع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي، والحد من التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب.

وتُظهر القائمة خطرا متراجعًا للإرهاب في ترتيب التهديدات العالمية الذي أعدته الولايات المتحدة منذ أيام في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ولمواجهة هذه التحديات، قالت الإدارة إنها ستتبع "مسارين متزامنين: أحدهما حيث تعمل الولايات المتحدة مع جميع البلدان والمؤسسات لحل المشكلة، والآخر حيث تهدف واشنطن إلى تعميق العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

وقال سوليفان إن إدارة بايدن تخطط، أثناء توليها كل هذا لوضع قواعد الطريق للقرن الحادي والعشرين في المناطق الحساسة، وتشمل هذه التقنيات الناشئة والفضاء السيبراني والتجارة والفضاء السيبراني والاقتصاد، ووصف هذا بأنه خروج عن الممارسات السابقة في هذه المجالات.

وأضاف: "علينا أن نقلب الصفحة على الصيغة التقليدية بسبب نقاط الضعف في سلسلة التوريد والاستثمارات وأمن الطاقة التي تم الكشف عنها خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا".