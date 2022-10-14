شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنذر بحرب عالمية ثالثة.. حددت شرطا لاندلاعها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت روسيا، الخميس، من أن قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعني اندلاع شرارة الحرب العالمية الثالثة.

التحذير جاء على لسان، ألكسندر فينيديكتوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، حيث أشار إلى أن كييف تدرك جيدًا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا مضمونًا للحرب العالمية الثالثة.

وقال فينيديكتوف، وهو حليف قوي إلى بوتين، اعتقد أن طلب أوكرانيا بالانضمام للحلف مؤخرا كان دعاية لأن الغرب يتفهم عواقب قبول عضوية أوكرانيا في الناتو.

وتابع: "على ما يبدو هذا ما يعتمدون عليه لخلق ضجيج إعلامي وجذب الانتباه إلى أنفسهم مجددا، والطبيعة الانتحارية لمثل هذه الخطوة يفهمها أعضاء الناتو أنفسهم".

وأشار إلى أن الصراع النووي سيطال العالم بأسره، وليس فقط روسيا والغرب، وستكون العواقب وخيمة على البشرية جمعاء.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق عن طلب مفاجئ للحصول على عضوية سريعة بحلف الناتو في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للتصديق رسميًا على انضمام أربعة أقاليم شرق أوكرانيا إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وعلى نطاق واسع، كان يُنظر إلى طلب عضوية أوكرانيا على أنه رمزي إلى حد كبير، حيث تتطلب العضوية الكاملة موافقة من جميع أعضاء الناتو الثلاثين، وتشكل النزاعات الحدودية المستمرة عقبة أمام الدول للانضمام إلى الحلف.

وهدد بوتين بشكل متكرر بإطلاق ترسانته النووية الهائلة، بينما كان يهاجم الولايات المتحدة لمحاولة قيادة توسع الناتو باتجاه الشرق.

واعتبر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مغازلة الناتو للجمهوريات السوفيتية السابقة، أوكرانيا وجورجيا، وهما دولتان يعتبرهما الكرملين جزءًا من مجال نفوذه، استفز الكرملين ودفعه إلى إعلان أن البلدين "خطوط حمراء".

وحذر بوتين الغرب في سبتمبر/ أيلول من أنه لا يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية بعدما أعلن عن نيته ضم الأراضي الأوكرانية.