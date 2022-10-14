في 6 نقاط.. التفاصيل الكاملة لـ"إعفاء سيارات المصريين بالخارج" من الجمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبحث البعض خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون أقرَّه مجلس الوزراء بشأن إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.

وينشر "الخليج 365" بنود القرار في نقاط..

1- الحصول على الإعفاء مقابل وضع قيمته بالعملة الأجنبية على شكل وديعة لمدة 5 أعوام.

2- يتم صرف الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 أعوام بسعر العملة الأجنبية وقتها.

3- قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

4- الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج.

5- يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.

6- المرحلة المقبلة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.