إنقاذ أم وطفليها حاصرتهم النيران داخل شقة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أم وطفليها بعدما حاصرتهم النيران داخل شقة بمساكن عمر بن الخطاب نطاق حي الزهور.

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل حريق وحدة سكنية بالدور الرابع في مساكن عمر بن الخطاب نطاق حي الزهور، فتوجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وإنقاذ أم وطفليها حاصرتهم النيران داخل الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.