شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بأول تصريحاته.. السوداني يعد بانتخابات "نزيهة" ويرفض التدخل بشؤون العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أول تصريحاته السياسية، وعد محمد السوداني رئيس الحكومة العراقية المكلف، الخميس، بالسعي لإجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيهة.

كما وعد السوداني بالعمل على إجراء الانتخابات التي تطالب بها الأوساط السياسية في العراق "في ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين".

كما شدد محمد السوداني رئيس الحكومة العراقية المكلف على أنه "لن نسمح بالتدخل في شؤون بلادنا الداخلية ويجب احترام سيادة أراضينا".

واستطاع مجلس النواب، الخميس، وعبر جولتي تصويت من انتخاب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد اللطيف رشيد، رئيسًا للجمهورية وتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لتشكيل الكابينة الوزارية.

وعقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، الخميس، رئيسا للبلاد، وفي أول قراراته الرئاسية أعلن الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، تكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وعقب اختياره، أعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة بأقرب وقت.