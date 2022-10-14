شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق نار بولاية كارولينا الأمريكية وسقوط 6 قتلى على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط 6 قتلى على الأقل في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب محطة تلفزيونية تابعة لشبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية، فإن الشرطة بمدينة رالي، تعاملت مع حادث إطلاق نار، خلف 6 قتلى بينهم ضابط شرطة.

وفيما حذرت شرطة رالي في تغريدة على تويتر، السكان من مغادرة منازلهم، إلا أنها لم تكشف عدد القتلى.

وحول هوية المنفذ الذي لا يزال طليقا، ذكرت "إيه.بي.سي" أنه يعتقد أن الجاني مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا.

كانت بداية العملية ذكر شرطة كارولينا الشمالية أن هناك "إطلاق نار نشط"، وطلبت من السكان "البقاء في منازلهم".

وحدث إطلاق النار بحي رالي، في منطقة نيوس ريفر غرينواي، بكارولينا الشمالية.

وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، إن سلطات تنفيذ القانون تعمل على إيقاف مطلق النار.

وأظهرت لقطات بالطائرات لشبكة "سي إن إن"، أكثر من 12 سيارة طوارئ مصطفة على طريق عبر منطقة غابات.